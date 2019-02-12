В Гродно из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 18 человек

Изменить размер текста: A A

Пожар в Гродно произошел вечером 11 февраля. В 19.39 в службу "101" поступил звонок с сообщением о том, что в подвале пятиэтажного дома на бульваре Ленинского Комсомола горит подвал.

Спасатели эвакуировали из подъезда 18 человек, сообщает пресс-служба МЧС. Из квартиры на четвертом этаже спасли мужчину и женщину - на них надели маски и вывели на улицу.

Причина пожара устанавливается. Известно, что воспламенение произошло в ячейке в подвале - имущество, которое там хранилось, уничтожено. Пострадавших нет.