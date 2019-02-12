2019-02-12T09:40:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«Что видят дети? Насилие, убийства, алкоголь, наркотики, аморальный стиль жизни». Митрополит Кондрусевич про трагедию в Столбцах

Глава католической церкви в Беларуси призывает к духовному воспитанию молодежи
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Александра Щеглинская, catholic.byФото: Александра Щеглинская, catholic.by
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич отреагировал на громкую новость о двойном убийстве в Столбцах. Напомним, утром 11 февраля подросток в школе напал с ножом на учительницу, а затем на парня. Они умерли. Еще двое школьников с ранениями попали в больницу.

- В поиске причины этой и подобных трагедий недостаточно сосредотачиваться только на социальных причинах или семейных обстоятельствах, в том числе на семейном насилии, против которого Костел был и остается. На наш взгляд, причина более глубокая. Три поколения атеизации не прошли даром. Человек оторвался от корней духовной жизни, - считает митрополит Тадеуш Кондрусевич.

По мнению иерарха, следует обратить внимание на фундамент, на котором строится личность современных подростков.

- На каких основополагающих принципах воспитывается сегодня молодежь, на воспитание которой наибольшее влияние имеют не семья и школа, а интернет и средства массовой информации? Что там видят дети? Чаще всего насилие, убийства, алкоголь, наркотики, аморальный стиль жизни и так далее, - продолжает глава Костела в Беларуси. - В этой сложной ситуации мы должны задаться вопросом: Quo vadis, Belarus? - "Куда идешь, Беларусь?»

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