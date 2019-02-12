2019-02-12T11:14:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Семьям погибших и пострадавших после нападения в Столбцах окажут материальную помощь

Откроют также благотворительные счета
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Двойное убийство произошло в школе №2 в Столбцах.Двойное убийство произошло в школе №2 в Столбцах.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Столбцовский райисполком принял решение поддержать материально семьи, которые пострадали после нападения в школе №2.

Семьям погибшей учительницы и ученика выплатят 10 200 рублей, семьям пострадавших школьников, которые сейчас лежат в больнице, - по 5100 рублей.

Кроме этого, местные власти намерены оказать помощь в открытии благотворительных счетов. Деньги в поддержку семьям смогут перечислить все желающие.

Нападавший подросток задержан, с ним работают следователи. В понедельник, 11 февраля, когда было совершено преступление, следователи собрали необходимые материалы, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сведений о мотивах убийства пока нет.

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2 февраля бывшие ученики школы №2 Столбцов отмечали 15-летие выпуска. В ресторан они позвали и любимую классную - учительницу истории и обществоведения Марину Михайловну [Читать далее...]

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