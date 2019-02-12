Семьям погибших и пострадавших после нападения в Столбцах окажут материальную помощь
Столбцовский райисполком принял решение поддержать материально семьи, которые пострадали после нападения в школе №2.
Семьям погибшей учительницы и ученика выплатят 10 200 рублей, семьям пострадавших школьников, которые сейчас лежат в больнице, - по 5100 рублей.
Кроме этого, местные власти намерены оказать помощь в открытии благотворительных счетов. Деньги в поддержку семьям смогут перечислить все желающие.
Нападавший подросток задержан, с ним работают следователи. В понедельник, 11 февраля, когда было совершено преступление, следователи собрали необходимые материалы, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сведений о мотивах убийства пока нет.
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