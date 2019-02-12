На Припяти опрокинулся аэроглиссер: два человека утонули

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Днем в поденельник трагедия произошла на Припяти. В Столинском районе бедствие потерпело небольшое судно, аэроглиссер, на котором перемещались 11 туристов.

- Аэроглиссер доставлял потенциальных отдыхающих на турбазу. После посадки 9 клиентов и 2 представителей базы отдыха при отходе аэроглиссера от берега по льду и выполнении разворота, судно перевернулось и разрушило лед, образовав полынью диаметром 6 - 8 метров, - сообщает Брестское областное управление МЧС.

Это произошло в 20 метрах от берега. После того как судно перевернулось, три пассажира оказались в воде, восемь человек - на льду. Рядом находились очевидцы ЧП, которые помогли другим участникам происшествия достать из-подо льда двоих человек, а третьего не нашли: 40-летний мужчина ушел под лед и погиб.

Не удалось вернуть к жизни и одного из спасенных - прибывшие медики констатировали смерть 47-летнего мужчины. Второй спасенный, 39-летний, выжил и был доставлен в больницу.

Тело пропавшего подо льдом мужчины пока не обнаружили, поиски продолжаются.