2019-02-12T10:20:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Состояние раненных ножом школьников из Столбцов улучшилось

Они остаются в реанимации
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Школьники остаются в больнице.Школьники остаются в больнице.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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- Их состояние улучшилось, оценивается как средней степени тяжести. Мальчики чувствуют себя хорошо, - поделилась последними сведениями о состоянии школьников пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Школьники, которые попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения на них сверстника, остаются в реанимации.

Медики готовились к тому, что к ним везут детей, и развернули операционные. На помощь столбцовским врачам прибыли медики из Минской областной клинической больницы.

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