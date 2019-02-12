Состояние раненных ножом школьников из Столбцов улучшилось

Они остаются в реанимации

Изменить размер текста: A A

- Их состояние улучшилось, оценивается как средней степени тяжести. Мальчики чувствуют себя хорошо, - поделилась последними сведениями о состоянии школьников пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Школьники, которые попали в больницу с ножевыми ранениями после нападения на них сверстника, остаются в реанимации.

Медики готовились к тому, что к ним везут детей, и развернули операционные. На помощь столбцовским врачам прибыли медики из Минской областной клинической больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток из Столбцов убил ножом учительницу и школьника

Все произошло в Столбцовской средней школе №2 в понедельник 11 февраля в 8.05 утра (читать далее)

Ученик, убивший ножом учительницу и школьника, задержан

Задержанному нет восемнадцати (читать далее)

Очевидцы школьной резни в Столбцах: «Вадим, улыбаясь, подошел к Саше и начал рубить его ножом»

Учительница и один школьник убиты. Еще двое мальчиков в больнице (читать далее)

Семьям погибших и пострадавших после нападения в Столбцах окажут материальную помощь

Будут открыты и благотворительные счета (читать далее)