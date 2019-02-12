2019-02-12T11:18:13+03:00
Общество
КП Беларусь

С гомельских улиц перестали вывозить снег - нет денег

Власти ответили на жалобу: «Таяние снега носит сезонный характер»
Павел МИЦКЕВИЧ
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С гомельских улиц перестали вывозить снегС гомельских улиц перестали вывозить снегФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В телефонную приемную Гомельского горисполкома "142" поступили жалобы на то, что с улиц не вывозят снег. Оказалось, власти в курсе проблемы.

- Снег начал таять, заливая тротуары. Ходить по лужам невозможно. Это касается и пешеходных переходов - залиты водой от тающего снега, - написали гомельчане.

На это сообщение от 1 февраля горисполком опубликовал официальный ответ 7 февраля:

- В связи с ограниченностью финансовых средств в городском бюджете на содержание объектов внешнего благоустройства администрации районов Гомеля в настоящее время вывоз снега с тротуаров не осуществляют. Таяние снега носит сезонный характер, сток талых вод осуществляется вдоль прилотковой части дороги с последующим сбросом в сеть ливневой канализации.

На еще один вопрос о том, когда будет вывезен снег с тротуаров Гомеля, горисполком ответил аналогично, добавив:

- В январе текущего года произведен вывоз снега с путепроводов по ул. Ильича, пр. Космонавтов, ул. Хатаевича, а также очищены проходы к путепроводу «15 км» по ул. Советской.

С гомельских улиц перестали вывозить снег

С гомельских улиц перестали вывозить снег

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