В Минске на заводе «Интеграл» обрушилась стена: двое погибших

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Днем 12 февраля в Минске произошло ЧП на территории завода «Интеграл». При демонтаже недостроенного здания обрушилась одна из стен, в результате погибли двое. Известно, что здание долгое время было заброшенным.

На месте работают спасатели, причина и обстоятельства трагедии выясняются. Корреспонденты «Комсомолки» также выбыли на место происшествия.

Из-за обрушения стены погибли двое. Фото: Следственный комитет.

- Следователи устанавливают обстоятельства травмирования на производстве. На одном из заводов столицы при производстве демонтажных работ произошло обрушение кирпичной части здания на двух работников предприятия, в результате которого 63-летний мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался при доставлении в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, при взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, - сообщил Следственный комитет.