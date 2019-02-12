2019-02-12T13:33:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на заводе «Интеграл» обрушилась стена: двое погибших

На месте работает следственно-оперативная группа, причина и обстоятельства трагедии выясняются
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Минске на заводе «Интеграл» обрушилась стена. Фото: СКВ Минске на заводе «Интеграл» обрушилась стена. Фото: СК
Изменить размер текста:

Днем 12 февраля в Минске произошло ЧП на территории завода «Интеграл». При демонтаже недостроенного здания обрушилась одна из стен, в результате погибли двое. Известно, что здание долгое время было заброшенным.

На месте работают спасатели, причина и обстоятельства трагедии выясняются. Корреспонденты «Комсомолки» также выбыли на место происшествия.

Из-за обрушения стены погибли двое. Фото: Следственный комитет.

Из-за обрушения стены погибли двое. Фото: Следственный комитет.

- Следователи устанавливают обстоятельства травмирования на производстве. На одном из заводов столицы при производстве демонтажных работ произошло обрушение кирпичной части здания на двух работников предприятия, в результате которого 63-летний мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался при доставлении в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, при взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, - сообщил Следственный комитет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах