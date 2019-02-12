В Березе водитель сбил пешехода и скрылся

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ДТП в Березе Брестской области случилось во вторник, 12 февраля, около 7.40. Сбили 18-летнего парня, он попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе.

Это произошло на улице Комсомольской напротив комбината стройматериалов.

В результате наезда местный житель получил травмы, его забрали в центральную райбольницу с травмами.

Машина, которая его сбила, пока не установлена. Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия сообщить о том, что им известно по факту ДТП, в Березовский РОВД по номеру 8 (01643) 3-74-34 или в дежурную часть УГАИ по телефону 8 (0162) 23-62-62.