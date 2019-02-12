Лукашенко о трагедии в Столбцах: Виноваты все, в школах полный бардак

Президент Беларуси: «Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему»

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Президент Беларуси прокомментировал трагедию в Столбцах, где школьник зарезал учительницу, одноклассника и ранил двоих других подростков.

- Я сутки анализирую ситуацию и всякого рода разговоры на эту тему: кто виноват. Все мы виноваты, и дело не только и не столько в интернете. У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

При этом президент потребовал сконцетрировать внимание на места массового скопления людей и в первую очередь детей. Лукашенко считает, что причина подобных трагедий - в проблеме дисциплины и порядка.

"Надо на всю катушку спросить прежде всего с председателя райисполкома", - заявил президент:

- И с министра образования. Почему не навели порядок в школе? Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу.

Напомним, митрополит Тадеуш Кондрусевич ранее выступил с обращением по поводу трагедии в Столбцах - он считает, что человек оторвался от корней духовной жизни, поэтому в стране и мире происходят такие происшествия.

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