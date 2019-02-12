2019-02-12T13:22:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Минск вошел в топ-5 самых романтичных городов

Рейтинг составило российское аналитическое агентство
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Минск - хорошее направление для романтического путешествия.Минск - хорошее направление для романтического путешествия.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Накануне Дня всех влюбленных 14 февраля аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос на счет самых романтичных городов СНГ. Его результаты легли в основу рейтинга лучших направлений для романтических поездок.

Минск вошел в топ-5 самых романтичных городов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минск вошел в топ-5 самых романтичных городовФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Самым романтичным стал Тбилиси - за него проголосовали 33% путешественников. Следом - столица Казахстана Астана, Баку в Азербайджане и белорусский Минск. Каждая из столиц получила примерно по 14% голосов. Замыкает почетную пятерку Кишинев в Молдавии - 10% пользователей посчитали его романтичным.

Рейтинг составило одно из российских туристических аналитических агентств. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рейтинг составило одно из российских туристических аналитических агентств.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также в рейтинг вошли Алма-Ата в Казахстане, столица Кыргызстана Бишкек и Ереван в Армении - каждому по 5% голосов.

Туристы назвали Минск одним из самых романтичных городов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Туристы назвали Минск одним из самых романтичных городовФото: Дмитрий ЛАСЬКО

По данным аналитического агентства, россияне в год совершают около 1 миллиона туристических поездок в страны СНГ.

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