Школьник, убивший учительницу в Столбцах, отказывается от дачи показаний

Школьник-убийца из Столбцов отказывается от дачи показаний Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Выяснилось, что в школу он приносил молоток, также у него нашли дымовые шашки

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По уголовному делу о двойном убийстве в Столбцах следственной группой, созданной для обеспечения оперативности и полноты расследования, 12 февраля запланировано проведение ряда следственных действий. В том числе следователи намерены допросить родственников задержанного и школьника, которому, по предварительным данным, 15-летний подросток также пытался нанести удары ножом.

- В настоящее время подозреваемый отказывается от дачи показаний следователям, - сообщает Следственный комитет.

Следователями рассматривается вопрос о назначении ряда экспертиз, в том числе: комплексные медико-криминалистические и биолого-генетические по одежде потерпевших и подозреваемого; экспертиза холодного оружия; взрывотехнические, по обнаруженным в рюкзаке (в котором также находился молоток) и при личном обыске дымовым шашкам и петардам. Их проведение будет поручено специалистам ГКСЭ.

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