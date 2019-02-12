Школьник, которого задержали за резню в школе, не объяснил отцу свой поступок

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Подозреваемый в убийстве учительницы и учащегося средней школы №2 в Столбцах 15-летний Вадим находится под стражей с понедельника, 11 февраля. Во вторник его родителям предоставили возможность увидеться с сыном. На встречу поехал отец подростка.

Мама Вадима рассказала «Нашай Ніве», что она осталась дома. Сын, с ее слов, ничего не сказал отцу. По поводу своего поступка он также не дал никаких объяснений.

Семья уже нашла подростку адвоката. Расследование дела продолжается.

Тем временем Столбцовский райисполком принял решение выделить материальную помощь семьям пострадавших от нападения. Семье с погибшими выплатят 10 200 рублей, родителям раненных детей - по 5100 рублей.