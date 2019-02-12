2019-02-12T14:03:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко назначил двух новых помощников

А также согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов и дипмиссий
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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Глава государства назначил двух помощников. Инспектором по Брестской области стал Анатолий Маркевич. До сих пор он занимал должность председателя Новогрудского райисполкома. Прошлый помощник по Брестской области Василий Герасимов стал зампредседателя Комитета госконтроля.

Помощником президента - инспектором по Минску стал Виталий Прима. До этого назначения с 2012 года он был чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Индии, а также по совместительству послом в Шри-Ланке. Предыдущим инспектором по Минску был Владимир Карпяк, бывший директор ОАО «Минский завод шестерен». Теперь он гендиректор «Белшины».

Кроме помощников Александр Лукашенко назначил замуправделами президента Андрея Свиридова и руководителей дипмиссий.

Послом Беларуси в Испании и постоянным представителем при Всемирной туристской организации стал Павел Пустовой.

Послом Польши назначен Владимир Чушев.

Елена Купчина - послом в Словении и постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Послом в Хорватии стал Александр Пономарев.

Послом в Австралии и Новой зеландии - Руслан Есин.

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