В костеле в Столбцах молятся о жертвах нападения в школе

В Столбцах молятся о жертвах резни в школе. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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В костеле Святого Казимира в Столбцах в день трагедии и на утренней службе 12 февраля молились о жертвах резни в школе. Напомним, от рук 15-летнего учащегося погибла учительница и старшеклассник. Еще двое с серьезнымми ножевыми ранениями попали в больницу, они пытались заступиться за учительницу.

Один из пострадавших парней - прихожанин местного костела. Об этом Katolik.life рассказал настоятель прихода Игорь Лукашук.

Сейчас оба школьника находятся в реанимации. Врачи характеризуют их состояние как стабильное средней степени тяжести. Парни идут на поправку.

Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич по следам новостей о трагедии опубликовал обращение. В нем он призывает задуматься, на каком нравственном и духовном фундаменте воспитывается молодежь.