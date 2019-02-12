2019-02-12T14:47:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: если Польша будет бряцать оружием, мы не будем спокойно на это смотреть

Президент назначил нового посла Беларуси в Польше
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко поставил задачи перед новым послом Беларуси в Польше. Фото: БелТАЛукашенко поставил задачи перед новым послом Беларуси в Польше. Фото: БелТА
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Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Польше стал Владимир Чушев. До него дипмиссию в соседней стране возглавлял Александр Аверьянов. Владимир Чушев был послом в Сербии. От президента этой страны он получил орден за развитие отношений между Беларусью и Сербией.

Комментируя назначение, Александр Лукашенко отметил, что в отношениях между странами есть проблемы.

- Но все они абсолютно решаемы. И для этого надо сделать все, потому что предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу, - поставил задачу перед новым диппредставителем глава государства.

При этом президент отметил, что поляки - «не чужой нам народ».

- Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении, - заявил Лукашенко.

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