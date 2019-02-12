Могилевчанин угнал BMW X5, чтобы покататься по ночному городу, но машина сгорела
Уголовное дело об угоне автомобиля расследует Могилевский межрайотдел Следственного комитета. Подозревают в этом преступлении 20-летнего местного жителя.
По информации СК, мужчина 9 февраля был в гостях у знакомого и вместе с ним выпивал.
- Воспользовавшись невнимательностью хозяина, он взял ключи от принадлежащего ему автомобиля BMW Х5, после чего совершил угон транспортного средства, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета. - В ходе допроса мужчина пояснил, что угнал автомобиль, чтобы покататься по ночному городу.
По дороге из-под капота внедорожника пошел дым. Самостоятельно устранить неисправность мужчина не смог и бросил машину на проезжей части. Авто загорелось, его потушили сотрудники МЧС. А позже милиция нашла и угонщика.
Расследование дела продложается.
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»