Могилевчанин угнал BMW X5, чтобы покататься по ночному городу, но машина сгорела

Ключи от машины он взял у пьяного друга

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Уголовное дело об угоне автомобиля расследует Могилевский межрайотдел Следственного комитета. Подозревают в этом преступлении 20-летнего местного жителя.

По информации СК, мужчина 9 февраля был в гостях у знакомого и вместе с ним выпивал.

- Воспользовавшись невнимательностью хозяина, он взял ключи от принадлежащего ему автомобиля BMW Х5, после чего совершил угон транспортного средства, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета. - В ходе допроса мужчина пояснил, что угнал автомобиль, чтобы покататься по ночному городу.

По дороге из-под капота внедорожника пошел дым. Самостоятельно устранить неисправность мужчина не смог и бросил машину на проезжей части. Авто загорелось, его потушили сотрудники МЧС. А позже милиция нашла и угонщика.

Расследование дела продложается.