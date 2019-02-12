В Минске суд вынес оправдательный приговор по делу об убийстве бизнесмена

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Оправдательный приговор вынес Минский областной суд 12 февраля.

- Обвиняемые признаны невиновным и оправданы за недоказанностью их участия в совершении преступления, - комментируют в пресс-службе Верховного суда.

В разбое и пособничестве в убийстве директора «Глобал Авто Сити» в 2010 году Владимира Кузнецова обвиняли двоих сотрудников компании. Однако в суде Максим Дышлевич отвечал за двоих - второй обвиняемый погиб в ДТП в 2011 году. Согласно материалам дела, убийство совершил его коллега Иван Полоневич - выстрелил из ружья в голову. Дышлевич, как полагает следствие, был его пособником. Мотив - завладеть 40 тысячами долларов, хранящимися в сейфе.

Интересы Полоневича в суде представляли мать и адвокат. Максим Дышлевич находился под стражей. Он категорически отрицал свою вину.

- Меня там не было, я говорю правду, мне нечего скрывать, - говорил в суде обвиняемый.

Гособвинение строилось на отпечатках Дышлевича, которые были найдены на месте преступления. Адвокат обвиняемого попросила суд обратить внимание на то, что там были найдены отпечатки всех сотрудников предприятия.

- Никаких прямых и косвенных доказательств того, что они совершили это преступление, обвинение не предъявило. Это парадоксальная ситуация - имеется алиби, но обвиняемый должен еще что-то доказывать. Защита бы согласилась с тем, что этот след на ручке сейфа является неопровержимым доказательством, если бы Дышлевич не работал в этом офисе, - выступал в суде адвокат.

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