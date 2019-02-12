2019-02-12T16:47:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Митрополит Павел выразил соболезнования семьям пострадавших от нападения в Столбцах

Глава Белорусской православной церкви молится о скорейшем исцелении раненых и за упокой убитых
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Глава БПЦ высказался о трагедии в Столбцах.Глава БПЦ высказался о трагедии в Столбцах.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, попросил главу Столбцовского райисполкома передать родственникам погибших и пострадавших соболезнования:

- С чувством глубокой скорби и боли узнал о трагедии, произошедшей в средней школе №2 города Столбцы, где в результате нападения злоумышленника погибли учительница и один из учеников, а двое учащихся получили ранения. Просим передать искреннее соболезнование и слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших.

Митрополит Павел, как и глава Костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, обратил внимание на духовность и нравственность.

- Убийство невинных людей говорит о глубоком нравственном повреждении души юного преступника, - считает православный иерарх.

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