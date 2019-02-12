Митрополит Павел выразил соболезнования семьям пострадавших от нападения в Столбцах
Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, попросил главу Столбцовского райисполкома передать родственникам погибших и пострадавших соболезнования:
- С чувством глубокой скорби и боли узнал о трагедии, произошедшей в средней школе №2 города Столбцы, где в результате нападения злоумышленника погибли учительница и один из учеников, а двое учащихся получили ранения. Просим передать искреннее соболезнование и слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших.
Митрополит Павел, как и глава Костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, обратил внимание на духовность и нравственность.
- Убийство невинных людей говорит о глубоком нравственном повреждении души юного преступника, - считает православный иерарх.
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