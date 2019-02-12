Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах

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Как рассказал на пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин, возбуждены два уголовных дела: 15 января из-за повреждения «Креста страдания», 5 февраля - из-за уничтожения мемориальной скамьи Билла Клинтона. Оба дела - по ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное уничтожение либо поврежденние историко-культурных ценностей».

- Есть два таких повреждения. Возбуждены уголовные дела. Поэтому не надо говорить, что здесь какое-то противостояние между активистами или протестующими, как угодно можно их назвать, и системой государственных органов. Если эти факты имеют место, значит, по ним заводятся уголовные дела. Есть акт вандализма - это уголовно наказуемое деяние. Другое дело, найдем или не найдем преступника - это работа следствия, тех же оперативников, - прокомментировал прокурор.

Кроме этого, за последнее время еще шесть человек привлекли к ответственности за нарушение порядка и условий выполнения работ на историко-культурных ценностях. Речь идет об установке в месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий новых крестов. По одному из эпизодов дело прекращено.

- Давайте будем последовательны. Если мы говорим, что это историко-культурное наследие, то существует действующее законодательство, тот же Кодекс о культуре, статьи которого гласят, что любые работы на подобных объектах должны согласовываться, - цитирует Олега Лаврухина БелаПАН.