2019-02-13T09:27:43+03:00
Общество
КП Беларусь

По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены

Кроме этого обещают усилить работу школьных психологов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В школах сделают ставку на работу психологов с детьми.В школах сделают ставку на работу психологов с детьми.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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- Во всех учреждениях образования Беларуси будут усилены меры безопасности и дисциплины. Совместно с заинтересованными проработаем вопрос о нормативном регулировании мер безопасности и пропускного режима в школах, - цитирует belta.by пресс-секретаря Министерства образования Беларуси Людмилу Высоцкую.

Кроме этого в министерстве считают, что школьным психологам и родителям следует внимательнее относиться к тому, чем заняты дети.

- В учреждениях образования будет усилена работа школьных психологов. Будет разработан алгоритм совместных действий с родителями в плане контроля занятости подростков после учебы. Законные представители не должны устраняться от воспитания. Им следует знать, чем занимаются в свободное время дети, где они находятся, что смотрят в интернете, с кем общаются в социальных сетях, нужно выстроить с ними доверительные отношения, - говорят в Минобре.

В школах намерены организовать профессиональное психологическое консультирование детей и роителей - для этого разработают методички.

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