2019-02-13T09:28:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием

Университет получил оборудование безвозмездно - как спонсорскую помощь
Надежда СЕРГЕЕВА
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В БрГТУ появилась учебная лаборатория с австрийским оборудованием Фото с сайта: pixabay.comВ БрГТУ появилась учебная лаборатория с австрийским оборудованием Фото с сайта: pixabay.com
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В лаборатории размещается большой стенд, на котором представлены различные элементы и варианты современных систем водяного отопления и режимы их функционирования, которые применяются в Беларуси и за рубежом.

Помимо оборудования, компания "ГЕРЦ Арматурен" (HERZ Armaturen GmbH) предоставила учебники, каталоги, справочники, другие учебные пособия, изданные в Вене и написанные признанными на международном уровне профессорами.

- Здесь будут проходить экспериментальные лабораторные работы для студентов специальности "теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", а также других специальностей с квалификацией "инженер-строитель". В университете действуют четыре современные лаборатории по этим направлениям, - рассказал belta.by первый проректор Александр Омельянюк.

HERZ - один из ведущих мировых производителей оборудования систем отопления, кондиционирования, вентиляции, газоснабжения и водоснабжения. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 70 странах, имеет 30 заводов и 50 дочерних компаний, в ней трудятся 3 тысячи сотрудников по всему миру.

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