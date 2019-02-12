2019-02-13T09:30:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич

Фильм под названием «Дылда» основан на книге «У войны не женское лицо»
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Берлине показали кадры из фильма по книге Светланы Алексиевич Фото из: instagram.com/p/BtvI0MXnkhN/В Берлине показали кадры из фильма по книге Светланы Алексиевич Фото из: instagram.com/p/BtvI0MXnkhN/
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Продюсер картины Александр Роднянский написал об этом в своем инстаграм-аккаунте.

- Первое публичное появление нашей «Дылды» состоялось на EFM - Европейском кинорынке в Берлине. Три сцены из еще неготового фильма Кантемира Балагова показал в рамках своей презентации ведущий европейский дистрибутор Wild Bunch. В представленном ими пакете были как новые фильмы каннских победителей Хирокадзу Кореэда и Кена Лоуча, так и две наши картины (помимо «Дылды» «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали), - сообщил Александр.

Также на кинорынке были представлены и другие картины. По словам продюсера, просмотр был закрытым. Аудитория на него была приглашена крайне специальная - только потенциальные покупатели со всего мира и только по спискам.

- Но некоторые из хорошо знакомых уже написали мне о своих впечатлениях. Признаюсь, я обрадовался. Рождение фильма всегда волнительно, вне зависимости от возраста и опыта. Так что и 27-летний Кантемир, и 24-летняя оператор Ксения Середа, и я переживаем почти одинаково, - поделился продюсер.

Дистрибутор Wild Bunch подготовил первый тизер-постер «Дылды» для своего каталога.

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