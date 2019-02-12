2019-02-13T09:40:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды

Проект предусматривает использование средств инвестора и местного бюджета
Надежда СЕРГЕЕВА
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Минприроды поддержало строительство мусоросжигательного завода Фото с сайта: pixabay.comМинприроды поддержало строительство мусоросжигательного завода Фото с сайта: pixabay.com
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Такую позицию ведомства озвучил сегодня журналистам замглавы ведомства Александр Корбут, пишет belta.by.

- Сегодня мировой уровень извлечения вторичных материальных ресурсов составляет не более 25%, мы к этому скоро придем, а 50 - 55% идет на сжигание. Надо строить завод, который будет соответствовать всем экологическим требованиям. Мусоросжигательные заводы есть в Евросоюзе, и никакого запаха, экологических вопросов там нет. Просто надо выбрать технологию, которая будет соответствовать мировым стандартам, - сказал он.

Строительство может начаться уже в этом году. Мусоросжигательный завод пройдет экологическую экспертизу, соответствие требованиям будет контролироваться и в процессе строительства.

- При подготовке технического задания должны быть учтены все экологические требования, в том числе по очистке воздуха. Мировой опыт показывает, что строительство завода никак не должно привести к дополнительным выбросам в воздух. Для этого есть специальные фильтры, очистка должна быть стопроцентной, - отметил Александр Корбут.

Площадка, рассматриваемая под строительство завода, расположена в районе полигона твердых коммунальных отходов "Тростенецкий".

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