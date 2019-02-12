2019-02-13T09:43:03+03:00
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КП Беларусь

Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"

Monatik поклонился девушке за необычное исполнение его песни [видео]
Надежда СЕРГЕЕВА
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21-летняя певица из Бреста покорила жюри украинского шоу "Голос". Скриншот из видео21-летняя певица из Бреста покорила жюри украинского шоу "Голос". Скриншот из видео
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21-летняя брестчанка Лина Подлужная выступила в 9-м сезоне проекта "Голос страны". Она исполнила кавер на песню "Вечность" украинского певца. Жюри понравилась манера исполнения и голос девушки. Ее захотели в команду сразу двое: Дан Балан и Monatik. Лина выбрала певца Monatik, песню которого и исполняла.

- Ребята, я даже не знаю, что сказать... Кроме того, что я безумно счастлива, не верю в происходящее и не могу перестать реветь от того количества любви, которое получаю, кажется, каждую секунду!!! Дальше - больше, это я точно обещаю вам и прежде всего самой себе. Надеюсь, вам понравилось мое выступление на самой главной (на данный момент) сцене моей жизни), - написала брестчанка в своем паблике.

Lina Lee (Лина Подлужная) - певица и автор песен. Ее видеокаверы были опубликованы на страницах Максима Фадеева, Димы Монатика и Кати IOWA. А также отмечены лайком/комментарием Верой Брежневой, Манижей, Луной, Антоном Беляевым, Эльвирой Т, Монеточкой и Полиной Гагариной.

Алина Подлужная - "Вечность".Алина Подлужная исполнила песню "Вечность" MONATIK на слепых прослушиваниях в 4 выпуске 9 сезона Голоса страны

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