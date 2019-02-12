Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине

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Комитет госконтроля приглашает жителей Беларуси оценить качество и доступность получения медицинских услуг. Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте ведомства.

Респондентам нужно ответить на 16 вопросов. Среди них вопросы об удовлетворенности медобслуживанием в поликлиниках по месту жительства и работой бригад скорой медицинской помощи, о состоянии материально-технической базы госучреждений здравоохранения, о наиболее значимых проблемах в сфере здравоохранения, сообщили в КГК.

Опрос проводится для изучение мнения граждан о качестве и доступности медицинской помощи. Полученные данные будут использованы при подготовке информации Комитета госконтроля о проблемных вопросах в отрасли.