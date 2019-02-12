2019-02-13T09:44:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

О встрече главы государств договорились 31 января
Надежда СЕРГЕЕВА
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Александр Лукашенко полетел в Россию с рабочим визитомАлександр Лукашенко полетел в Россию с рабочим визитомФото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 12 февраля самолет Александра Лукашенко вылетел из Национального аэропорта "Минск", пишет belta.by.

Президент Беларуси обсудит с Владимиром Путиным реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года. Во время предстоящих контактов на высшем уровне в Сочи стороны рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Недавно стали известны некоторые подробности переговорной повестки дня и формата встречи. Ожидается, что 13 февраля президенты обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. А с учетом конструктивного развития российско-белорусского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере 15 февраля пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт.

- Будут обсуждены конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих важных областях, - рассказали в пресс-службе президента России.

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