Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований

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Александр Лукашенко назначил Олега Макарова директором Белорусского института стратегических исследований. Раньше Олег Макаров был начальником информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси.

Это новый институт. 12 февраля президент подписал указ о его создании. Цель - информационно-аналитическое обеспечение деятельности госорганов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики. Институт будет исследовать риски и вызовы в информационной сфере, примет участие в согласовании разрабатываемых госорганами документов стратегического планирования (доктрины, стратегии, концепции).

Также сотрудники института займутся выработкой рекомендаций, направленных на совершенствование государственной политики в различных сферах.

Запланировано тесное сотрудничество института стратегических исследований с госорганами, международными организациями, отечественными и зарубежными аналитическими центрами, сообщает belta.by.