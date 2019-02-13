Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации

По словам главы Администрации президента, трагедия в школе должна для каждого стать поводом задуматься

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12 февраля глава Администрации президента Наталья Кочанова представила нового помощника президента - инспектора по городу Минску Виталия Примы в столичной мэрии.

Наталья Кочанова рассказала, что анализ трагедии в Столбцах находится на особом контроле.

- Нам поставлена задача в данном случае детально разобраться, - сказала Наталья Кочанова. И отметила, что этот случай для каждого должен стать сигналом, поводом задуматься: "А как у меня?"

Также чиновник напомнила о том, как важно вовлекать детей в занятия спортом, кружковую деятельность.

- Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации, чтобы ребенок не замыкался в себе, был в коллективе, - слова Натальи Кочановой приводит belta.by.

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