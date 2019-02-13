2019-02-13T10:21:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку

Виновный не понесет наказания - полтора года назад директор фирмы умер
Ирина АВИДОВА
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Виновный не будет наказан - он умер.Виновный не будет наказан - он умер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Октябрьский РОВД Гродно поступила информация о том, что житель областного центра, который числится умершим с октября 2013 года, до осени 2017-го по документам являлся работником одного из предприятий, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Позже выяснилось, что еще один человек на протяжении шести с половиной лет числился работником этой фирмы, но на самом деле никогда там не работал.

Директором предприятия являлся 60-летний житель Гродно.

- Он оформил двоих человек на должность "швея-надомник". После этого дал указание бухгалтеру о начислении данным работникам (один из них впоследствии умер) заработной платы. Деньги, выплачиваемые за "работу", директор забирал себе, - рассказал начальник ОБЭП Октябрьского РОВД Николай Голякевич, слова которого приводит belta.by.

Общая сумма ущерба - свыше Br12 тыс. Но в этом случае виновный не понесет наказания - полтора года назад директор предприятия умер. СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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