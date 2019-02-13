КП Беларусь
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Пожар на лестничной площадке случился около 4 часов утра
Из-за пожара эвакуировали 11 квартир. Фото: из архива
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Сейчас все трое находятся в больнице из-за отравления продуктами горения на пожаре в четырехэтажном доме на улице Мира в Гродно. ЧП произошло 13 февраля около 4 часов утра.
Пожар случился на лестничной площадке третьего этажа. Работники МЧС эвакуировали из квартир 11 человек. Причина пожара устанавливается.
Как сообщает БелаПАН, огонь закоптил стены и потолок в подъезде, повредил кабель-каналы между третьим и четвертым этажами и обшивку входной двери квартиры.