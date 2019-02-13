Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение

Изменить размер текста: A A

Двое мальчиков, которые пострадали при нападении в столбцовской школе, переведены из реанимации в хирургическое отделение. Как говорят специалисты, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

- Все параметры постепенно приходят в норму. Мальчиков перевели в хирургическое отделение, - сказала belta.by пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Напомним, 11 февраля в школе в Столбцах старшеклассник напал с ножом на учительницу и детей. В результате нападения скончались педагог и один из учащихся. Двое школьников были госпитализированы. Нападавшего задержали. 13 февраля проходят похороны жертв трагедии.