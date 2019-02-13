КП Беларусь
Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение
Дети находятся в удовлетворительном состоянии
Жертв трагедии в Столбцах хоронят13 февраля.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Двое мальчиков, которые пострадали при нападении в столбцовской школе, переведены из реанимации в хирургическое отделение. Как говорят специалисты, дети находятся в удовлетворительном состоянии.
- Все параметры постепенно приходят в норму. Мальчиков перевели в хирургическое отделение, - сказала belta.by пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Напомним, 11 февраля в школе в Столбцах старшеклассник напал с ножом на учительницу и детей. В результате нападения скончались педагог и один из учащихся. Двое школьников были госпитализированы. Нападавшего задержали. 13 февраля проходят похороны жертв трагедии.
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