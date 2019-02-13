2019-02-13T11:03:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: пострадавшие при нападении в столбцовской школе переведены в хирургическое отделение

Дети находятся в удовлетворительном состоянии
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Жертв трагедии в Столбцах хоронят13 февраля.Жертв трагедии в Столбцах хоронят13 февраля.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:

Двое мальчиков, которые пострадали при нападении в столбцовской школе, переведены из реанимации в хирургическое отделение. Как говорят специалисты, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

- Все параметры постепенно приходят в норму. Мальчиков перевели в хирургическое отделение, - сказала belta.by пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Напомним, 11 февраля в школе в Столбцах старшеклассник напал с ножом на учительницу и детей. В результате нападения скончались педагог и один из учащихся. Двое школьников были госпитализированы. Нападавшего задержали. 13 февраля проходят похороны жертв трагедии.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Столбцах: 10-классник убил учительницу и школьника»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации
Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании
Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров
Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску
Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил
Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»
Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик
Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
ЧП в Гродно: три человека отравились угарным газом на пожаре в жилом доме
Мёртвые души: на гродненском предприятии четыре года начисляли зарплату умершему человеку
Кочанова о трагедии в Столбцах: Надо детей оторвать от компьютеров, где много негативной информации
Исследовать вызовы в информационной сфере: в Беларуси появился институт стратегических исследований
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом
Комитет госконтроля предлагает поставить оценку белорусской медицине
Брестчанка покорила жюри украинского шоу "Голос"
Строительство мусоросжигательного завода в Минске поддержало Минприроды
В Берлине показали сцены из фильма по книге Алексиевич
В БрГТУ открылась новая учебная лаборатория с австрийским оборудованием
По следам ЧП в Столбцах: меры безопасности и дисциплины в школах Беларуси будут усилены
Прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам вандализма в Куропатах