2019-02-13T14:51:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов

Девушка сама отдала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги и купил ей кофе
Ирина АВИДОВА
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Девушка сама отдала свой кошелек.Девушка сама отдала свой кошелек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Девушка обратилась в милицию после случайного знакомства. Общение с 49-летним мужчиной стоило минчанке тысячу долларов. Деньги ухажер вытащил из ее кошелька во время посиделок в кафе.

Оказалось, что дама зашла в заведение по ул. Бобруйская в Минске. Она была в районе вокзала потому, что собиралась уехать в Москву. С мужчиной она познакомилась на улице, в кафе ее пригласил ухажер.

Отметить знакомство решили алкоголем. Но захотелось и кофе. При этом девушка отдала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги и купил ей кофе.

Мужчина заметил, что в кошельке крупная сумма -около двух тысяч долларов. И вытащил оттуда половину суммы.

Как только парочка разошлась, мужчина поехал на такси в Жлобин, а девушка обнаружила пропажу и сразу же обратилась в милицию.

Как сообщает guvd.gov.by, личность мужчины установили, спустя сутки он был задержан. За похищенные деньги он успел купить новый мобильный телефон.

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