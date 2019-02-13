Случайный знакомый пригласил девушку на кофе и украл у нее тысячу долларов
Девушка обратилась в милицию после случайного знакомства. Общение с 49-летним мужчиной стоило минчанке тысячу долларов. Деньги ухажер вытащил из ее кошелька во время посиделок в кафе.
Оказалось, что дама зашла в заведение по ул. Бобруйская в Минске. Она была в районе вокзала потому, что собиралась уехать в Москву. С мужчиной она познакомилась на улице, в кафе ее пригласил ухажер.
Отметить знакомство решили алкоголем. Но захотелось и кофе. При этом девушка отдала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги и купил ей кофе.
Мужчина заметил, что в кошельке крупная сумма -около двух тысяч долларов. И вытащил оттуда половину суммы.
Как только парочка разошлась, мужчина поехал на такси в Жлобин, а девушка обнаружила пропажу и сразу же обратилась в милицию.
Как сообщает guvd.gov.by, личность мужчины установили, спустя сутки он был задержан. За похищенные деньги он успел купить новый мобильный телефон.