Конь поскользнулся, сани занесло: погиб шестилетний мальчик

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Шестилетний мальчик вместе с бабушкой, ее сожителем и четырехлетним братом на конных санях возвращались домой в деревню Борисовка Мстиславльского района вечером 11 февраля. Конными санями ребенка придавило насмерть.

- Лошадью управляли взрослые. Во время заезда во двор животное поскользнулось и упало, а сани занесло в сарай. Ребенок оказался зажат между спинкой саней и балкой сарая. От полученных травм мальчик погиб, - рассказали в СК, цитату приводит belta.by.

Следователи Мстиславльского районного отдела СК проводят проверку, выясняют причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.