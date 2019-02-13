Дмитрий Песков: Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлятся «фактически целый день»

По словам пресс-секретаря президента РФ, по большей части общение лидеров пройдет в формате с глазу на глаз

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13 февраля президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Эти переговоры будут по большей части в формате с глазу на глаз. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, при необходимости будут привлекаться к беседе профильные министры и кураторы тех или иных направлений.

- Сегодня днем начнется общение глав России и Беларуси, а также делегаций, - отметил представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.

С российской стороны в составе делегации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, посол России в Беларуси Михаил Бабич, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Будет и краткая сессия в составе делегаций, но большую часть времени президенты имеют в виду общаться вдвоем, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов, - сказал Песков. - Планируется (общение двух лидеров. - Ред.) фактически на целый день, при этом оно не ограничится одним днем. (…) Уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра.

Напомним, в Сочи президенты собираются обсудить «ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Встреча 13 февраля первая в новом году. В конце прошлого года президенты встречались дважды - 25 и 29 декабря. Уже в пятницу, 15 февраля, Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу с участием своих министров, курирующих сферы образования, культуры и спорта.