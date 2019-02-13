2019-02-13T16:03:27+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил

Началась встреча президентов РБ и РФ в Красной поляне
Ирина АВИДОВА
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В конце 2018 года президенты встречались несколько раз. В этом году встретились впервые 13 февраля.В конце 2018 года президенты встречались несколько раз. В этом году встретились впервые 13 февраля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 12 февраля Александр Лукашенко прилетел в Сочи. На среду, 13 февраля, запланирована встреча с Владимиром Путиным.

В итоге на встрече в Красной поляне президент Беларуси сказал, что отношения Беларуси и России незыблемы.

- Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил, - приводит слова Александра Лукашенко belta.by. - Да и не надо вас в этом убеждать. По крайней мере мы с вами это хорошо знаем. (…) Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто говорю, что экономика Беларуси - это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие - 60 - 70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке - покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35 - 40 млн людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию. Если кто-то там в России и Беларуси не понимает это, я думаю, поймут.

Лукашенко признал, что есть вопросы.

- Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас, - добавил он.

С белорусской стороны на встрече также присутствуют вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой и посол в России Владимир Семашко. С российской - первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол Михаил Бабич.

Напомним, Россия - основной торговый партнер Беларуси. Объем взаимного товарооборота в 2018 году составил $35,6 млрд.

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