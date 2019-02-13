2019-02-13T15:58:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Беларусь в Россию никогда не будет поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску

Президент убеждает Владимира Путина в том, что у белорусского продовольствия высокое качество
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко высказался о качестве белорусской "водки и закуски".Лукашенко высказался о качестве белорусской "водки и закуски".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На встрече президентов России и Беларуси, которая началась 13 февраля в Красной поляне, Александр Лукашенко подчеркнул высокое качество белорусского продовольствия. Также он подчеркнул готовность поставлять его в необходимых объемах на российский рынок.

Александр Лукашенко отметил, что по-прежнему существует проблема некачественной воды и продовольствия, от чего страдают люди.

- Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать, - сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит belta.by.

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