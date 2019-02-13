2019-02-13T15:57:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Ножи, боеприпасы и баллоны с газом. Минский метрополитен рассказал, что находят в сумках пассажиров

Сумки в метро забывали более 600 раз!
Таисия САВИНА
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Запрещенные штуковины минчане провозят все реже.Запрещенные штуковины минчане провозят все реже.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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С января 2015 года на станциях минского метро работают специальные зоны досмотра, оборудованные аппаратурой, которая показывает, не провозит ли пассажир что-то запрещенное. В зависимости от степени опасности такие вещи или изымаются в милицию для проверки (например, боеприпасы), или с ними не пропускают в вагон метро (например, кухонный нож). К запрещенным к перевозке относятся наркотики, оружие, боеприпасы.

Но из года в год попадаются пассажиры, которые хотят провезти то, что нельзя. Например, в 2018 году сотрудники метрополитена нашли 4,3 тысячи таких предметов, передает сайт Минского метрополитена. Из них 5 единиц оружия, 7 боеприпасов, 58 ножей и 7 кастетов, 665 упаковок и 1058 единиц пиротехнических изделий, 336 баллонов с газом.

Цифры говорят о том, что люди более ответственно стали относиться к проезду в метро. В 2017 году изъяли 6,6 тысячи запрещенных предметов. Из них 145 единиц оружия, 2,5 тысячи боеприпасов, более 300 упаковок пиротехники, 100 ножей, более 1 тысячи емкостей с огнеопасными жидкостями и 500 газовых баллонов.

Сообщения о бесхозных предметах сотрудники метро получили 600 раз в 2018 году. Ничего криминального там, правда, не было - обычная рассеянность.

Всего за 2018 год Минским метрополитеном воспользовались 283,4 млн человек (или свыше 776 тысяч человек в сутки).

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