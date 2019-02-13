2019-02-13T16:31:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Организатора секс-вечеринок в Боровлянах обвиняют в изнасиловании

Мужчины платили за вход от 200 до 350 рублей, женщины добровольно оказывали сексуальные услуги
Павел МИЦКЕВИЧ
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Дело организатора секс-вечеринок в Боровлянах передано в прокуратуруДело организатора секс-вечеринок в Боровлянах передано в прокуратуруФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске окончили расследование уголовного дела об организации и содержании притонов для занятия проституцией, а также об изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Обвинение предъявлено 39-летнему жителю столицы, который был задержан в съемном коттедже под Минском в июле прошлого года. До этого момента с августа 2016 года мужчина под видом проведения вечеринок организовывал притоны и создавал условия для занятия проституцией, а сам имел с этого незаконную прибыль.

О подробностях дела рассказала официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног. Обвиняемый уже сидел по серьезным статьям: в 2002 году ему дали 16 лет лишения свободы за убийство, разбой и изнасилование. Но уже в 2015 году минчанин досрочно освободился, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в сфере организации культурно-массовых мероприятий. А на самом деле через личные контакты, соцсети находил клиентов, желающих получить сексуальные услуги. Для этого снимал элитные жилые дома с бассейном, сауной, бильярдом, предоставлял посетителям дорогой алкоголь и продукты.

Мужчины платили организатору за вход от 200 до 350 рублей. Женщины добровольно оказывали сексуальные услуги.

- Жертвой обвиняемого стала 18-летняя жительница Брестской области. Он запер девушку в комнате и вопреки ее воле, избивая, требовал вступить с ним в половую связь. Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и позвать на помощь. Кроме того, следствием получены доказательства его причастности к изнасилованию 21-летней девушки в 2015 году, - добавили в СК.

Уголовное дело уже передано в прокуратуру, скоро его направят в суд.

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