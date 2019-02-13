В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации

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Днем 12 февраля в Гомеле столкнулись легковушки: два человека оказались в реанимации. 22-летний водитель «Мицубиси Лансер» на дороге Гомель - Хутор при перестроении на перекрестке зацепил обочину, из-за чего легковушка ушла в неуправляемый занос. Машина выскочила на встречку и столкнулась с «Форд Мондео», затем «Мицубиси» выехал в кювет.

В результате водитель и его 21-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в реанимацию, сообщила представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

В тот же день в Житковичском районе 43-летний водитель ВАЗ-21099 на трассе Житковичи - Д.Городок - граница Украины, в районе въезда в Туров, столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом. Поворачивая, водитель не убедился в безопасности своего маневра, - прокомментировали в ГАИ.

Водитель «Лады» и его пассажиры - 41-летняя женщина и 36-летний мужчина - получили травмы и были госпитализированы.