За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода

По сведениям оперативников, руководитель предприятия требовал от коммерсанта в пять раз больше

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В Минске с поличным при получении взятки задержан генеральный директор приборостроительного завода «Оптрон». По сведениям оперативников, руководитель предприятия получил 23 тыс долларов, однако это всего пятая часть суммы, которую требовал гендиректор от представителя коммерческой организации. Глава завода получил деньги за благоприятное решение вопроса по выдаче документов на покупку недвижимости предприятия, сообщает Министерство внутренних дел Беларуси.

Материалы проверки переданы в управление Следственного комитета для возбуждения уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере. Гендиректору грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме получения взятки? глава предприятия дал незаконные указания подчиненным о помощи коммерсанту, чтобы при совершении сделки освободить его от уплата налога на сумму 380 тыс рублей, отмечается в сообщении МВД.