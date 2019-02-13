Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах. Фото: EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV/POOL

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В среду президенты России и Беларуси посетили одну из сочинских горнолыжных трасс. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились вместе кататься на лыжах после проведения деловых переговоров. Напомним, белорусский президент прибыл в Россию с трехдневным визитом.

При появлении лидеров государств на горнолыжном комплексе туристы окружили президентов, снимая селфи и видеоролики на смартфоны. Визит Путина и Лукашенко стал неожиданностью для любителей зимнего спорта, отдыхающих здесь, пишет belta.by.

Трассу не стали перекрывать ради высоких гостей, сообщает российская пресса. Путин и Лукашенко переоделись в лыжные костюмы, вышли на склон и испытали себя на двух склонах, протяженностью около километра каждый.