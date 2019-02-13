Минтранс предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр

Также в проекте говорится об организации проведения обследований диагностических станций институтом «Транстехника»

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси разработало проект постановления Совмина, которым предусматривается изложение в новой редакции Положения о порядке выдачи разрешения на проведение диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных средств.

Минтранс предлагает предоставить возможность получения разрешения на проведение техосмотра индивидуальным предпринимателям. Также в проекте говорится об организации проведения обследований диагностических станций подведомственным Минтрансу институтом «Транстехника».

- Обследование диагностических станций проводит «Белтехосмотр», предприятие, которое владеет рядом диагностических станций. Такой подход создает предпосылки для предвзятого отношения при проведении обследований как собственных диагностических станций, так и диагностических станций конкурентов, - констатируют в Минтрансе.

«Транстехника» не является владельцем диагностических станций, но имеет необходимый опыт для проведения их обследований, пояснили в ведомстве.

Кроме того, проектом предусматривается аннулирование действия разрешения на проведение диагностическими станциями техосмотра после вступления в законную силу приговора суда по фактам взяточничества и других злоупотреблений своим положением со стороны руководителя юрлица или предпринимателя, которые эксплуатируют диагностическую станциию.

Высказать предложения по проекту постановления Совмина можно по электронному адресу stb@mintrans.mtk.by до конца февраля.