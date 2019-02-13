В Кобрине автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе Фото с сайта: gaibrest.by

Девочка обратилась за помощью в больницу только на следующий день

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Авария произошла 11 февраля около 7:45 утра. Как рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 47-летний кобринчанин ехал на «Фольксвагене Туран» по улице Пушкина в направлении улицы Жукова.

Водитель не уступил дорогу 15-летней девочке, которая переходила ее по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате этого он совершил наезд.

12 февраля девочка-пешеход обратилась за медицинской помощью в филиал УЗ «Кобринская детская больница».

По факту аварии проводится проверка.