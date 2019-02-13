Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры

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Мальчик стал победителем традиционного конкурса по сбору макулатуры среди учреждений образования Пружанского района, пишет газета "Раённыя будні".

Собрав три тонны вторсырья, он опередил 3,5 тысячи учеников из всех школ района. Его наградили грамотой и смартфоном Redmi 6A.

- Я не регулярный участник подобных мероприятий. Это же очевидно, что мне понадобился не год и даже не два, чтобы насобирать такое огромное количество бумаги: старых газет, журналов, книг, коробок... Никто раньше в нашей школе не сдавал столько макулатуры, поэтому я как ярый сторонник рационального использования природных ресурсов очень горжусь своей победой. Признаться, мысль о том, что своим участием в конкурсе я косвенно сохранил жизнь многим деревьям, меня очень радует. Лес - это главное богатство нашей страны, неслучайно же Беловежскую пущу ученые называют "легкими Европы", – рассказал мальчик.

Артем считает, что если не заботиться об озеленении окрестностей, наша планета рискует превратиться в пустыню.

– На оставшейся без растительности территории исчезают животные. Лишившись защиты от солнца, пересыхают водоемы. Все это приводит к природным катаклизмам, от которых страдает все живое. Но все мы вместе можем повлиять на ситуацию. Сборы бумажных отходов сегодня регулярно проводятся по всему миру, что позволяет сохранять природные ресурсы Земли, а также защищать окружающую среду от дополнительных загрязнений, – уверен школьник.