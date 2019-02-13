2019-02-13T19:51:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков и психотропов

Возбуждено еще одно уголовное дело
Надежда СЕРГЕЕВА
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Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя и наркотиков Фото с сайта СКПодозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя и наркотиков Фото с сайта СК
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Следственный комитет продолжает допросы свидетелей. Опрашиваются медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел. Следователи изучают материалы, которые характеризуют личность подозреваемого.

По результатам медосвидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

В отношении десятиклассника возбуждено дополнительное уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые сейчас находятся в больнице, и иных лиц по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Беларуси.

Назначены экспертизы, среди которых комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психического состояния подростка.

Напомним, утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения и 17-летнего ученика 11-ого класса. Они скончались на месте происшествия. Также он нанес удары двум одноклассникам, которые госпитализированы – их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

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