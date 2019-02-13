Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус

Минчанка скрывала от парня, что она ВИЧ-инфицирована Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Милиция выяснила, что 22-летняя неработающая девушка знала о своей болезни. Раньше она потребляла наркотики внутривенно. О заражении ВИЧ-инфекцией минчанка узнала в конце 2017 года, но от своего 28-летнего сожителя это скрывала и вступала с ним в половую связь без средств контрацепции.

Как-то раз в компании общих друзей одна из подруг сообщила парню, что его сожительница больна. После этого минчанин обратился с заявлением в милицию.

Медобследование показало, что заявитель не заразился ВИЧ-инфекцией, но действия девушки заведомо поставили его в опасность заражения, сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Материалы, собранные в отношении девушки, переданы в Следственный комитет.

Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Но за совершение мелкого хищения и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлекалась к административной ответственности.