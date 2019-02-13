2019-02-13T21:33:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"

Церемония награждения прошла в Каире
Надежда СЕРГЕЕВА
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Египетский журнал назвал посла Беларуси "Послом года". Фото с сайта egypt.mfa.gov.byЕгипетский журнал назвал посла Беларуси "Послом года". Фото с сайта egypt.mfa.gov.by
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Египетский журнал «Diplomacy» 11 февраля вручил награду «Посол года» чрезвычайному и полномочному послу Беларуси в Египте Сергею Рачкову.

Первая церемония награждения Diplomacy Awards Top 25 прошла в бальном зале «Фивы» каирского отеля InterContinental Semiramis. В ней участвовали представители органов госуправления, дипломатического корпуса, политических и общественных организаций, деловых кругов, международных организаций, средств массовой информации. Награды вручили лучшим послам, предпринимателям, политикам, журналистам, сообщается на сайте посольства Беларуси в Египте.

Награда Сергею Рачкову присуждена за значительные усилия и личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Египтом, достижения в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Белорусский дипломат включен в состав десяти лучших глав дипломатических миссий, отобранных из более 170 руководителей посольств по итогам работы в 2018 году экспертным комитетом во главе с бывшим заместителем МИД Египта Нихад Аскалани. Среди удостоенных наград – послы Аргентины, Германии, Малайзии, Португалии, Камеруна и другие.

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