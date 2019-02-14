Первую жалобу в суд по «декрету о тунеядцах» подали в Гомеле

Домохозяйка попытается доказать, что она занята в экономике, а декрет №3 нарушает ее права

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Жалоба на решение и действия должностного лица госоргана направлена в суд Железнодорожного района Гомеля. Таким образом домохозяйка Мария Тарасенко отреагировала на «письмо счастья», которое известило ее о том, что она включена в базу «не занятых в экономике». Составить жалобу гомельчанке помог юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. Вместе с членом Совета РЭП Андреем Стрижаком он будет представлять интересы Марии в суде. Она работала на швейном производстве, но потом сознательно оставила работу.

- Гомельчанка - собственница 2-комнатной квартиры, домохозяйка вот уже 13 лет, официально не оформлена на работу. Ее супруг Игорь имеет постоянный доход, на который живет семья. Кто и какую роль выполняет в ней - дело самой семьи, а не государства, которое решило, что один из супругов Тарасенко почему-то не участвует в экономике, - считает Андрей Стрижак.

Сама Мария говорит, что хочет «осветить эту тему по максимуму»:

- Чтобы люди поняли, с чем они столкнулись. Нельзя молчать! Нельзя прятать голову в песок! Нельзя в себе носить обиду и недовольство. Это вредно для достоинства, для чести, для гордости. Нельзя чувствовать себя неполноценным!

Гомельчанка намерена доказать, что декрет №3 нарушает ее права и Конституцию, а она сама - занята в экономике. Сначала Мария писала в госорганы, но горисполком ответил, что в его компетенцию не входит оценка законности нормативно-правовых актов, а администрация района добавила, что Марии стоит с такими вопросами обратиться в суд. Этому совету она и последовала.

- Декрет №3 содержит в себе двусмысленные и расплывчатые формулировки, в результате чего его нормы могут и уже трактуются двусмысленно. Экономика - это совокупность отношений в системе производства, распределения, обмена и потребления. Чтобы участвовать в экономике, достаточно являться потребителем товаров и услуг, в том числе и подакцизных, плательщиком государственных сборов и пошлин, - считает Леонид Судаленко. - То есть Мария Тарасенко занята в экономике, поскольку постоянно уплачивает косвенные налоги при покупке товаров и услуг, при пользовании мобильной связью.

В жалобе гомельчанка просит пояснить, для какой цели государство ограничивает ее в праве на выбор рода занятий, в праве не подвергаться принудительному труду и запрещенной дискриминации, а также требует поставить перед Конституционным судом вопрос о том, что декрет №3 нарушает Конституцию. В итоге Мария просит признать ее занятой в экономике и обязать комиссию по содействию занятости исключить ее из базы данных.