Фотофакт: в Гомеле бездомные собирают милостыню с собакой в куртке

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Необычная парочка привлекает внимание гомельчан у подземного перехода на остановке возле универмага «Гомель». Бездомный с собакой собирают милостыню вместе, причем, пес одет в куртку. «Комсомолка» выяснила, что это - Багира. А вот бездомные с ней дежурят по очереди.

Мы пообщались с Валерой, который рассказал, что всегда укутывает пса, чтобы было тепло, и что за «смену» - это примерно полдня - удается насобирать рублей пять. Еще прохожие подают корм для Багиры, даже «вискас» приносят. Когда корма нет, бездомные покупают собаке ливерку.

На ночь вместе с псом Валера и его напарник уходят в подвал. Бездомные говорят, что не хотят проситься в какое-либо социальное учреждение, потому что с собаками никуда не берут. Поэтому ждут, пока потеплеет, чтобы можно было жить на улице, и надеются, что когда-нибудь найдется место, куда их примут вместе с Багирой.