2019-02-14T09:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Школьник, раненный при нападении в Столбцах: «Я хотел защитить учительницу»

Если бы парень заранее знал, что его ранят, все равно бы побежал заступаться
Павел МИЦКЕВИЧ
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Школьник, раненный при нападении в Столбцах: «Я хотел защитить учительницу». Фото: скриншот видео ОНТШкольник, раненный при нападении в Столбцах: «Я хотел защитить учительницу». Фото: скриншот видео ОНТ
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Пострадавший при нападении в школе в Столбцах Владислав Цвирко рассказал, как получил ранения:

- Я хотел спасти учительницу... и класс. Почти всех защитил… кроме учительницы.

Если бы парень заранее знал, что его ранят, все равно бы побежал заступаться, признался школьник в комментарии телеканалу ОНТ.

Врачи говорят, что оба пострадавших парня проходят восстановительное лечение, их жизни уже ничего не угрожает, с ними работают психологи.

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Душещипательный комментарий парня, раненого в Столбцах. Источник: Телеканал ОНТ

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