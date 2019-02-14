Школьник, раненный при нападении в Столбцах: «Я хотел защитить учительницу». Фото: скриншот видео ОНТ

Если бы парень заранее знал, что его ранят, все равно бы побежал заступаться

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Пострадавший при нападении в школе в Столбцах Владислав Цвирко рассказал, как получил ранения:

- Я хотел спасти учительницу... и класс. Почти всех защитил… кроме учительницы.

Если бы парень заранее знал, что его ранят, все равно бы побежал заступаться, признался школьник в комментарии телеканалу ОНТ.

Врачи говорят, что оба пострадавших парня проходят восстановительное лечение, их жизни уже ничего не угрожает, с ними работают психологи.

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