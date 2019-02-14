Школьник, раненный при нападении в Столбцах: «Я хотел защитить учительницу»
Пострадавший при нападении в школе в Столбцах Владислав Цвирко рассказал, как получил ранения:
- Я хотел спасти учительницу... и класс. Почти всех защитил… кроме учительницы.
Если бы парень заранее знал, что его ранят, все равно бы побежал заступаться, признался школьник в комментарии телеканалу ОНТ.
Врачи говорят, что оба пострадавших парня проходят восстановительное лечение, их жизни уже ничего не угрожает, с ними работают психологи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Столбцах простились с учительницей Мариной Пархимович и 11-классником Сашей
Город скорбит (читать далее)
«Мальчик тихий, проблем с ним никогда не было»: учителя о 10-класснике, который убил учительницу и школьника
С учениками школы в Столбцах, где произошла трагедия, работают следователи и психологи (читайте далее)
Очевидцы школьной резни в Столбцах: «Вадим, улыбаясь, подошел к Саше и начал рубить его ножом»
Учительница и один школьник убиты. Еще двое мальчиков в больнице [фото, видео] (читайте далее)
Душещипательный комментарий парня, раненого в Столбцах. Источник: Телеканал ОНТ